Бабушка убаюкивает: Сивов заснял, как дочка и маленький сын Нюши уснули в своих колясках

Нюша является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене. Певица выступает с юных лет, поэтому привыкла к вниманию публики. Однако обычно она скрывала личную жизнь.

Но с появлением мужа Игоря Сивова артистка стала более открытой. Она теперь уже часто берет дочку Симбу с собой на мероприятия. А не так давно звезда уехала в Дубай, где стала мамой во второй раз.

Всю беременность Нюша вела активный образ жизни. Она также любила облачаться в платья. После родов звезда реже делится снимками. У нее родился сын, имя которого пока хранится в тайне. Но пара уже хвасталась тем, что Симба сама гуляет с братиком. Она с любопытством за ним наблюдает.

А вот 21 декабря Сивов подловил кадр, на котором были запечатлены две коляски. В одной спал маленький сын певицы. Его укачивала бабушка. А во второй заснула Симба.

«Тихий час у детей. Но родителей это не останавливает. Вы знаете, что для малышей в течении дня самим не надо делать темноту и говорить шепотом. Малыш должен понимать, что есть день, когда движуха, и есть ночь, когда спокойно», — поделился многодетный папа.

Напомним, что у мужа артистки также подрастают двое сыновей от первого брака. Мальчики ладят не только с Нюшей, но и очень любят свою сестренку.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.