Ждет сюрприз: Долина в черном платье в сетку предстала с Лепсом на новогодних съемках

Лариса Долина является известной артисткой. Она большую часть жизни выступает на сцене. За свою карьеру певица записала множество дуэтов. Она также исполняла песни в разных стилях, демонстрируя свое мастерство.
Уже несколько лет Лариса Александровна преподает в вузе. Она находит общий язык с молодежью. А за последний год звезда так похудела, что теперь и одевается более современно.
В последнее время 66-летняя Долина регулярно выступает на сцене. Она участвует в новогодних съемках и праздничных концертах. Певица предпочитает появляться на публике в ярких образах.
Накануне она отметилась в ультрамариновом костюме с модным жакетом. А теперь артистка поделилась снимком со съемок рождественского концерта. Она предстала в черном платье с блестящей сеткой. Лариса Александровна обняла Григория Лепса и молодого исполнителя Ваню Дмитриенко.
«Впереди длинные каникулы, проведите это время в кругу дорогих и любимых вам людей. Кстати, не забудьте включить Первый канал в новогодние праздники. Вас ждет много всего интересного», — написала звезда.
Поклонники удивились тому, что в кадре был не только Лепс, но и Дмитриенко. Они заподозрили, что трое артистов вместе выступят на сцене. «Любимая Ларисочка Александровна, выглядите бомбически!», «Как Григорий похудел», «Дима с вами споет? Как интересно», «Превосходно выглядите», «Умеете удивить», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
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