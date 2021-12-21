Ждет сюрприз: Долина в черном платье в сетку предстала с Лепсом на новогодних съемках

Певица призналась, что зрителей ждет много интересного на каникулах. Она намекнула на то, что будут необычные выступления.

Лариса Долина является известной артисткой. Она большую часть жизни выступает на сцене. За свою карьеру певица записала множество дуэтов. Она также исполняла песни в разных стилях, демонстрируя свое мастерство.

Уже несколько лет Лариса Александровна преподает в вузе. Она находит общий язык с молодежью. А за последний год звезда так похудела, что теперь и одевается более современно.

В последнее время 66-летняя Долина регулярно выступает на сцене. Она участвует в новогодних съемках и праздничных концертах. Певица предпочитает появляться на публике в ярких образах.

Накануне она отметилась в ультрамариновом костюме с модным жакетом. А теперь артистка поделилась снимком со съемок рождественского концерта. Она предстала в черном платье с блестящей сеткой. Лариса Александровна обняла Григория Лепса и молодого исполнителя Ваню Дмитриенко.

«Впереди длинные каникулы, проведите это время в кругу дорогих и любимых вам людей. Кстати, не забудьте включить Первый канал в новогодние праздники. Вас ждет много всего интересного», — написала звезда.

Поклонники удивились тому, что в кадре был не только Лепс, но и Дмитриенко. Они заподозрили, что трое артистов вместе выступят на сцене. «Любимая Ларисочка Александровна, выглядите бомбически!», «Как Григорий похудел», «Дима с вами споет? Как интересно», «Превосходно выглядите», «Умеете удивить», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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