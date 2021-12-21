«Гарик трепещет? Мог и проморгать»: пассия Харламова в мокрых стрингах вальяжно вплыла в пенное джакузи

Поклонники 28-летней Екатерины Ковальчук уверены, что юморист мог бы и «проморгать такую красотку». Резидент «Камеди клаб» Гарик Харламов после развода с Кристиной Асмус недолго тосковал в одиночестве и утешился в компании молодой актрисы. Влюбленные все чаще появляются вместе на публике. А фанаты парочки пристально следят на фан-аккаунтом звездной красотки. Под прицелом оказались «горячие» снимки Ковальчук, эти кадры сама актриса публиковала в личном профиле.

Пассия юмориста любит оголяться и демонстрировать свои упругие девичьи прелести. Так, Екатерина вальяжно вплыла в пенящееся джакузи, засветив крепкие бедра и аппетитный «поплавок» в мокрых трусиках. Такие виды не оставили поклонников равнодушными. Многие считают, что Гарику Харламову очень повезло с девушкой. Выглядит Ковальчук весьма и весьма соблазнительно.

«Побольше бы фоточек с Гариком!! Почему так редко появляетесь вместе», «Ждем, когда Харлаша сделает ей предложение и подарит заветное колечко… Ух, свадебка!», «Мне кажется, она Гарику идеально подойдет, никакой звездности и прочего бреда», «Ух! Какие сочные формы, все как любит Харлаша», «Вот чем приманила-то жениха! Орешек-то какой крепкий», «Спинку прогнула, ягодицы голые! А Гарик трепещет? Мог и проморгать, увели бы из-под носа такую милашку», «Ну что за красотка», «В таком бы пенном джакузи и я бы понырял», «Стройняшка, просто фитоняшка», «Очаровательная малышка», «Гарик подоспел вовремя, перехватил красотку», — шутят фолловеры.

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