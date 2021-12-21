Бородина вслед за Бузовой облачилась в белое платье-футляр с перьями для новогодних съемок

Телеведущая поделилась кадрами с новогодних съемок «Дома-2». Она нарядилась вместе с Ольгой Орловой и другими ведущими по такому случаю.

Ксения Бородина давно стала популярной телеведущей. Славу ей принес проект «Дом-2», который она ведет с момента основания шоу. В этом году Бородина впервые за долгое время встретила Ксению Собчак, которая раньше с ней работала.

Также в этом году свой пост ведущей покинула Ольга Бузова, а ее место занял Давид Манукян. Это будет первые новогодние съемки на телестройке для блогера.

21 декабря Бородина поделилась кадрами из гримерки. Она сообщила, что готовится сниматься в новогоднем выпуске, который зрители увидят 31 декабря.

В кадре телеведущая предстала в белоснежном платье-футляре с перьями. Элегантный лук дополнили босоножки. Макияж с блестящими тенями и прямые локоны дополнили ее праздничный аутфит. Ксения покрасовалась перед камерой.

«Как же я давно не была на съемках. Сегодня Новый год, я готова, жду своего соведущего», — сказала звезда.

Она встретила Ольгу Орлову, которая с ней работает. Бородина давно дружит с экс-солисткой «Блестящих». Певица была без макияжа. Она только готовилась к перевоплощению.

«Где еще встретиться, как не на работе. Моя соведущая красивая такая. Подготовили танец, песни, стихи, речь для сцены. Ждите! 31 все будет», — заинтриговала телеведущая.

Позже она засняла Даву в клетчатом костюме. Он перестарался с автозагаром, поэтому вызвал смех у коллеги.

«Дава-капучино на связи! Если по загару вопросы есть, я номерочек дам, куда нужно заехать, чтобы не борщинули», — пошутил Дава.

К слову, недавно в белом платье с перьями отметилась и Ольга Бузова, но на других съемках. Примечательно, что у бывших соведущих вкусы редко совпадают. Более того, Бородина заявляла, что у артистки вкуса нет.

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