«Без трусиков? Как в «Основном инстинкте»: Клава Кока закинула ногу на ногу, щегольнув тем, что снизу

На днях Клава Кока засветилась в компании тиктокера Дани Милохина, ему исполнилось 20 лет. В своем микроблоге певица чувственно и нежно поздравила именинника, поделившись совместным фото с Даней.

Звездная блондинка прильнула к музыканту, дав понять, что она в восторге от Милохина. Тот, кстати, совсем не протестовал. Поклонники уверены, что Евгении Медведевой, с которой тиктокер выступает в проекте «Ледниковый период», такие страстные объятия парочки не понравятся. После того, как в новом выпуске шоу Женя слилась в страстном поцелуе с Милохиным, фанаты уверены, что парочка закрутила роман.

Между прочим, Клава Кока тоже могла бы блистать на льду в образе эдакой голливудской дивы. В своем микроблоге певица делилась пикантным кадром, примерив кожаное кофейное мини-платье и замшевые сапоги-ботфорты. Так, звездная красотка игриво закинула ногу на ногу, намекнув, что забыла надеть белье. Поклонники тут же припомнили сцену из фильма «Основной инстинкт».

«Ну хороша, какая фигурка у этой малышки», «Белье сюда как-то совсем не вписывается», «Ба! А там хоть стринги-то есть??», «Снизу все же видно!! Что за срамота», «Во дает! И не стесняется даже», «Без трусиков? Как в «Основном инстинкте»?», «Белье тут будет лишним», «Еще бы ножкой взмахнула», «Сексапильно! И смело», «Милохин-то оценил??», «Сапожки как у Джулии Робертс в «Красотке», «Пилона для танцев только не хватает», «Смелая малышка», — пишут фолловеры.

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