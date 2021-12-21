«Потрясающий наряд!»: Кудрявцева в черном платье-рыбке с мерцающим корсетом предстала на публике

Лера Кудрявцева является популярной телеведущей. Она так долго работает на телевидении, что видела как взрослели многие артисты. Примечательно, что блондинка не скрывает, что всегда любила яркие образы.

Но ее платья с воланами и блестками не раз критиковала Ксения Собчак. Однако несколько лете назад она сменила стиль. Примечательно, что теперь звезда носит более лаконичные наряды и лишь для особенных случаев выбирает броские образы.

С наступлением декабря у Леры прибавилось работы. Она уже вела «Песню года» с Сергеем Лазаревым. А вот на днях телеведущая появилась на концерте «Рождество с Григорием Лепсом».

Для особенного случая она выбрала черное платье-рыбку со шлейфом. Мерцающий корсет подчеркнул ее талию. Открытые плечи и локти придавали изюминку образу. 50-летняя Кудрявцева поблагодарила молодого дизайнера Антона Воронова.

«Антон, дорогой! Спасибо за этот потрясающий наряд! Очень красиво», — написала звезда.

А вот поклонники раскритиковали ее наряд. Многим он показался неудачным. Но некоторые адресовали ей комплименты. «Очень редко так бывает. Но на сей раз не нравится этот наряд», «Вы всегда потрясающе выглядите. Но здесь с платьем что-то не то, простите», «Платье шикарное, я им залюбовалась, вы в нем Лера словно царица», «Превосходный стиль», — прокомментировали кадры подписчики.

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