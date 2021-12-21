«Нагиев, поди, знает толк в грудях»: Рудова покрутила упругим задом, прижав камеру к мощным бедрам

Наталья Рудова то и дело хвастается в своем микроблоге постройневшей фигурой. Актриса из сериала «Универ. Новая общага» в тесных лосинах в облипку крутила упругими ягодицами, приближая камеру к задорно торчащим мягким «бугоркам». Наталья не скрывает, что сбросила больше восьми килограммов. Звездная блондинка вполне довольна своей фигурой и тонкой осиной талией.

Кстати, Наталья Рудова получала комплименты и от ведущего вокального проекта «Голос». В новогодние каникулы на большие экраны выходит комедия с участием блондинки, где пару ей составил Дмитрий Нагиев, — «Свингеры». В фильме также снялась звезда театра и кино Ирина Пегова.

«И это лучшая грудь по версии Нагиева??», «Зачем так камеру приближать к ягодицам», «Во дает! Во всю хвастает своими задорными мячиками сзади», «Что за виды?? Ослепительная», «Эта попка просто огонь! Наприседала??», «Шикарный вид со спины, еще давайте!!», «Озорница, опять талией сверкает», «Попку на первый план, чтоб все видели», «Ждем инста-курочек с завистливыми комментариями», «Шикарный у вас поплавок», «Нагиев, поди, знает толк в грудях», «Очаровательная нимфа», «Любой бы влюбился», — пишут фолловеры.

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