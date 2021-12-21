Урок изящности от моложавой мамы! 50-летняя Орбакайте в кожаных шортах сверкнула острыми коленками

50-летняя Кристина Орбакайте вместе с дочкой Клавой появилась на публике. Певица отдала предпочтение стильному и вместе с тем дерзкому аутфиту, примерив кожаные мини-шорты, струящуюся атласную блузу, капроновые колготки и туфли-лодочки на шпильке. Дочка Примадонны гордо вышагивала в компании своей юной наследницы, демонстрируя острые коленки, стройные ножки и тонкую талию. За ними, словно прикрывая со спины, шел зять Аллы Пугачевой бизнесмен Михаил Земцов.

Внучка Примадонны не отставала от своей модной моложавой мамы. Она блистала в серебристой юбочке с мерцающими пайетками, чувствуя себя на светском рауте вполне комфортно и спокойно. Словно она частый гость на таких мероприятиях.

В одном из своих интервью Кристина Орбакайте призналась, что рада своему позднему материнству. Певица считает, что едва ли справилась бы с воспитанием дочери, если родила бы ее в более юном возрасте. Внучке Примадонны Клаве девять лет и она прекрасно ладит с двойняшками Гарри и Лизой, которые приходятся ей маленькими дядюшкой и тетушкой.

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