Позировали отдельно: Джанабаева в алом костюме с жакетом на запах вышла в свет с Меладзе

Супруги появились на съемках рождественского концерта «Любимое на русском». Но они предпочли позировать по отдельности перед папарацци.

Альбина Джанабаева раньше выступала с группой «ВИА-Гра». Она не скрывает, что это дало ей большой толчок в карьере. Теперь певица выступает сольно, но порой радует поклонников дуэтом с мужем Константином Меладзе.

Супруги друг друга во всем поддерживают дома и на работе. Примечательно, что в этом году артистка подарила избраннику дочку Агату. Также у них есть сыновья: Константин и Лука.

Минувшей осенью Альбина успела отдохнуть с детьми на море. Теперь она снова находится в Москве. Певица регулярно ездит на концерты и премии. Каждый раз она демонстрирует новые женственные образы.

После родов артистка не сразу вернулась в форму, но ловко скрывает изъяны фигуры. 20 декабря Джанабаева отправилась на съемки рождественского концерта «Любимое на русском».

На красной дорожке певица предстала одна, хоть и пришла вместе с мужем. Она облачилась в алый костюм с жакетом на запах и укороченными брюками со стрелками. Босоножки на шпильке дополнили ее лук. Она сделала хвост и украсила прическу цепочками. А вот уже потом на ковровой дорожке появился Меладзе в черном костюме. По какой причине они позировали отдельно друг от друга, неизвестно.

Поклонники в свою очередь восхитились тем, как выглядит Альбина. Многие отметили, что она выглядит стройнее. «Какая вы красотка», «Как вам идет прическа», «Костюм прям идеальный! Живота нет, ноги стройные», «Очень элегантная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.