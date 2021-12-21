Как ангел: Карпович в корсете и юбке на шнуровке блеснула хрупкой фигурой на фотосессии

Мирослава Карпович многим знакома по сериалу «Папины дочки». Однако она предпочла сделать упор на карьеру модели после завершения проекта. Актриса обладает стройной фигурой и не боится менять имидж.

Она не раз делала короткие стрижки и перекрашивала волосы. В последние годы Мирослава также играет в театре. Именно там она сблизилась с Павлом Прилучным. Уже год пара строит отношения, но предпочитает их не афишировать.

На днях Карпович отправилась на бал в белом романтичном платье. Однако порой она выглядит более пикантно. Так на новой фотосессии модель предстала в нижнем белье.

Она решила позировать в корсете и юбке на шнуровке с подвязками. Соблазнительный наряд подчеркнул ее прелести. Мирослава грациозно позировала перед камерой. Она не скрыла красоту своих бедер.

Второй лук был еще более нежный. Актриса облачилась в белое платье-халат на запах. На ее бедре мерцала цепочка со стразами. Сама Карпович осталась в восторге от эротической детали.

Поклонники тоже осыпали ее комплиментами. Многие признались, что она выглядит привлекательно, а подобные наряды ее красят. «Ого, какая вы тут милая соблазнительница», «В таком дома ходите?», «Паша точно пустил слюнки», «Это безумно красиво», «С вашей фигуркой смотрится просто бомбически», «Какая вы потрясающая», «Какая секси-цепочка на бедре», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.