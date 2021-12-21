Элегантна во всем: Валерия в брюках палаццо и мерцающем жакете-халате появилась на рождественском концерте

Валерия выступает на сцене большую часть жизни. Она привыкла к регулярным поездкам и съемкам. Даже в 53 года певица может дать фору более молодым коллегам.

С наступлением декабря артистка каждый вечер оказывается на концертах, премиях или новогодних съемках. При этом она каждый раз предстает в новых образах и успевает навещать родных. Так 20 декабря артистка не только навестила маму, но и посетила съемки рождественского концерта «Любимое на русском».

В последнее время Валерия все чаще выбирает короткие платья или наряды с вырезами. Но на этот раз артистка продемонстрировала элегантный костюм с розовыми пайетками.

Мерцающие брюки палаццо в пол почти скрыли остроносые туфли. А жакет-халат с поясом замаскировал изъяны ее фигуры и сделал силуэт более хрупким. Еще Эвелина Хромченко отмечала, что брюки в пол вытягивают силуэт.

За кулисами Валерия встретила многих коллег. Она пообщалась с Валерием Меладзе, поцеловала Николая Баскова и услышала слова восхищения от Александра Панайотова.

Поклонники тоже осыпали ее комплиментами. Многие признались, что она выглядит привлекательно. «Ну что за дива», «Какая вы роскошная», «Костюм просто бесподобный», «Как вы сверкаете», «Красоту такую не скрыть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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