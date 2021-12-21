«Ей очень повезло, я ее поздравляю!»: Васильева, Садальский и другие звезды встали на защиту обвиненного в изнасиловании Депардье

Известного актера обвинили в изнасиловании, но мало кто верит в эту историю.

Французские правоохранители предъявили актеру Жерару Депардье обвинение в изнасиловании. Его выдвинула молодая актриса, модель и танцовщица Шарлотт Арну, которая в 2018 году приезжала к режиссеру домой для «неформальной репетиции пьесы».

Девушка уже пыталась дать ход делу в 2019 году, но тогда история не нашла подтверждения. И вот новая волна.

Teleprogramma.pro узнала у Татьяны Васильевой, Станислава Садальского, Валентины Рубцовой и Никаса Сафронова, что они думают по этому поводу.

Станислав Садальский, актер

Актер Станислав Садальский встал на сторону Жерара Депардье. Он уверен, что девушка просто пытается прославить свое имя и привлечь к себе внимание.

«Вообще не надо обращать на это внимание, и Депардье не надо оправдываться. Ладно он хотя бы жив и может что-то сказать в ответ, а когда про мертвых то же самое говорят – это край! Делятся подробностями, деталями! Пускай что хотят — говорят, но это противно. Просто еще одна актриса мечтает о славе, пытается привлечь к себе внимание. Мы знать не знали про эту Шарлотту, а теперь все будут говорить: а, это та самая Шарлотта. Если про меня такое скажут, то я не буду оправдываться и обращать внимание. Что сказали, что в туалете написали – одно и то же».

Никак Сафронов, художник

Художник Никас Сафронов несколько лет назад пережил подобную историю и отстаивал свое честное имя в суде. В подобные истории он не верит.

«Три года назад мы встречались с Депардье, он был замученный, усталый. У него были проблемы с ногой, он мухи не мог обидеть, не то что изнасиловать. Мы знаем Депардье по фильмам, там он очень напористый. Но в жизни это совсем иной человек: скромный и застенчивый. Я видел, как он общается с женщинами, так что могу сказать, что подобные заявления — чистейшая глупость. Об изнасиловании заявляют сразу, а не ждут годы. Это просто пиар. Эту актрису никто не знает, а его знает весь мир!» — заключил художник.

Татьяна Васильева, актриса

Актриса Татьяна Васильева была кратка и лаконична в своей оценке.

«Ей очень повезло, я ее поздравляю! Это просто самореклама, как будто она кому-то была нужна. Тем более самому Депардье. Она должна это нести как Красное знамя, как победу», — отметила Васильева.

Валентина Рубцова, актриса

Валентина Рубцова затруднилась в оценках произошедшего. Актриса признается, что подобное происходит только потому, что люди не используют слово «нет».

«Мы же ничего не знаем, что там было и чего не было. А гадать на кофейной гуще — дело неблагодарное. Лично я не могу сказать, сталкивалась я с домогательствами или нет. Может и сталкивалась, но я умею твердо говорить «нет» и многие вопросы сразу решаются. Хорошее слово, берите на вооружение».

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