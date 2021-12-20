«Эти булочки только для Гарика»: пассия Харламова откинула секси-халатик, показав «сдобу»

28-летняя Екатерина Ковальчук резвилась на пляже, играя с плетенной туникой, через неплотную ткань которой проступали ее девичьи прелести.

Резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов перестал скрывать бурный роман с 28-летней актрисой. Так, юморист все чаще появляется на публике с Екатериной Ковальчук. Поклонники не раз подмечали, что новая пассия комика как две капли воды похожа на его бывшую жену. Пока не понятно, как сама Кристина Асмус реагирует на такое сравнение с нынешней возлюбленной своего экс-супруга.

Однако с Гариком звезда фильма «Текст» поддерживает дружеские отношения. Все-таки у них есть общая дочь Анастасия. После развода пара скрывала от девочки, что теперь они не вместе. Рассказали ли звездные родители о своем разладе дочери спустя месяцы? Все подробности теперь уже экс-супруги держат в тайне.

Фанаты уверены, что Екатерина Ковальчук с легкостью влюбила в себя юмориста. Гарик большой ценитель стройных, изящно сложенных красавиц со светло-русыми локонами. На пляже актриса не стесняется озорничать, щеголяя в мини-бикини.

«Гарик-то вкусил эти красоты??», «Очаровательная нимфа», «Как бабочка порхает, такая легкая, летняя, задорная!», «Сколько в ней жизни — вот почему Харлаша влюбился», «Перед такой устоять невозможно», «Эти булочки только для Гарика», «А мне нравится, как она будто случайно откидывает халатик, показывая, что под ним скрыто», «Стрекоза!» — написали фолловеры.

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