Редкие кадры: Навка запечатлела Пескова в спортивном костюме с дочкой и подросшим сыном

Фигуристка опубликовала кадры с мужем. Они провели выходной с детьми.

Татьяна Навка много времени уделяет работе. Она создает ледовые представления, в которых участвуют выдающиеся фигуристы. Также спортсменка ездит на съемки телевизионных проектов.

В декабре у Навки особенно насыщенный график, так как она готовится к премьере новой постановки «Лебединое озеро». Примечательно, что накануне фигуристка смогла провести выходной с семьей.

Днем Навка вместе с мужем Дмитрием Песковым насладилась снежной погодой. Они отправились гулять с дочкой Надеждой. Девочку папа покатал на санках. А фигуристка прокатилась с горки.

Позже они отправились домой, где провели время уже не только с Надей. Дмитрий Сергеевич предстал в ярком бадлоне и алых спортивных брюках. Он вместе с наследницей погладил собаку, которую привели друзья.

«Надя, хочешь такую собаку?» — спросила Татьяна. «Очень-очень!» — заявила кроха. «Боже, какая прелесть! Надь, ну все! Замучила», — отметила фигуристка.

Девочка не хотела отпускать собаку. На диване рядом с ней сидел сын Пескова Дени от прошлых отношений. Он наблюдал за сестрой. Осталась в восторге от собаки и старшая дочка государственного деятеля Лиза Пескова. Выходной у них прошел в семейной обстановке.

К слову, обычно наследники Дмитрия Сергеевича редко появляются на снимках. Напомним, что у него также есть сыновья Николай и Мик.

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