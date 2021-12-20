«Лицом в матрас?»: Семенович эпично шлепнулась на четвереньки, придавив выпавшую грудь

Экс-солистка группы «Блестящие» при падении приземлилась прямо на матрас. Хотя поклонники певицы подметили, что с такими «подушками безопасности» можно было ничего и не стелить.

Анна Семенович произвела фурор на съемочной площадке нового проекта. Экс-солистка группы «Блестящие» появилась в студии в эффектном платье с внушительным декольте, не успела певица переступить порог, как тут же эпично плюхнулась на четвереньки, упав едва ли не лицом вниз. Не пугайтесь! Все это было запланировано, и съемки шли согласно сценарию. Никаких травм и ушибов поп-дива не получила.

Семенович приземлилась на матрас, придавив случайно выпавший бюст, который виднелся в умопомрачительном декольте. Как пошутили поклонники, с такими «подушками безопасности» для Анны можно было ничего не стелить.

«Все прелести всколыхнула», «Лицом в матрас?», «Уткнулась-то как», «С такими грудями даже подпрыгнула при падении», «Вот это полет с «подушками безопасности», «Я думала, вы реально упали», «Браво! Смотрел бы вечно!!», «Ей что не падать! На такие-то подушки безопасности!», «Почти натурально сыграла», «Я не знаю, как реагировать, девочка падает, а мужики хохочут», «Хорошо, что это не по-настоящему… А то даже страшно», «Хорошо, что подушки безопасности срабатывали», «Можно было и не стелить — у тебя свои подушки безопасности хорошие», — пишут фолловеры.

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