«Упс, ай! Груди шириной с бедра»: Седокова в вязаном бикини со шнуровкой до пупа нашла самую сексуальную позу

Анна Седокова блеснула изящной фигурой, дав понять, что она не сидит на строгих диетах. Экс-солистка группы «ВИА Гра» и макароны может съесть, а если надо, и на одни овощи перейти. Лишь бы остаться в форме. И поп-диве это удается. Выглядит Анна просто восхитительно.
«Хочешь похудеть? Спроси меня как! И совет тут будет очень простой. Осознанное потребление, плюс математика.
Ты тратишь больше, чем зарабатываешь? Это плохо. Давай попробуем исправить это и применить формулу в питании и физической нагрузке!
Не стоить есть больше, чем сможешь потратить в сутки. Понимаешь, что сегодня не сможешь быть в зале или целый день исключительно сидишь, тогда овощи твое спасение. Ноу хлебушек.
Знаешь, что можешь прогуляться после работы? Тогда и карбонару можно. Если ты договоришься со своим организмом, не ограничивая себя, без стресса и ультиматумов, то он пойдет тебе на встречу», — поделилась лайфхаком певица.
И опубликовала в Instagram мотивирующее фото, показав себя в вязаном купальнике со шнуровкой до пупа. Экс-солистка группы «ВИА Гра» сверкнула мощными гладкими бедрами и наливным бюстом.
«Ну какова красота!», «Про диету вспомнила и себя в бикини показала — учитесь, девочки!!», «Фигурка загляденье», «Ауф! Грудь стоит и без пуш-ап», «Эти нитки до пупа ничего не скрывают», «Оголяться она всегда умела», «Чуть скромнее бы», «Ну что за секси-мамасита», «Горяча!», «Упс, ай! Груди шириной с бедра», — пишут фолловеры.
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