«Упс, ай! Груди шириной с бедра»: Седокова в вязаном бикини со шнуровкой до пупа нашла самую сексуальную позу

Анна Седокова блеснула изящной фигурой, дав понять, что она не сидит на строгих диетах. Экс-солистка группы «ВИА Гра» и макароны может съесть, а если надо, и на одни овощи перейти. Лишь бы остаться в форме. И поп-диве это удается. Выглядит Анна просто восхитительно.

«Хочешь похудеть? Спроси меня как! И совет тут будет очень простой. Осознанное потребление, плюс математика.

Ты тратишь больше, чем зарабатываешь? Это плохо. Давай попробуем исправить это и применить формулу в питании и физической нагрузке!

Не стоить есть больше, чем сможешь потратить в сутки. Понимаешь, что сегодня не сможешь быть в зале или целый день исключительно сидишь, тогда овощи твое спасение. Ноу хлебушек.

Знаешь, что можешь прогуляться после работы? Тогда и карбонару можно. Если ты договоришься со своим организмом, не ограничивая себя, без стресса и ультиматумов, то он пойдет тебе на встречу», — поделилась лайфхаком певица.