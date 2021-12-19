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«Груди сладко стиснула! Гарик присвистнул?»: Асмус в бюстгальтере лихо вывалила тройные складки на животе

Бывшая жена Гарика Харламова показала свою фигуру без сексапильного флера.

«Груди сладко стиснула! Гарик присвистнул?»: Асмус в бюстгальтере лихо вывалила тройные складки на животе
Кристина Асмус. Фото: Globallookpress.com

Кристина Асмус порадовала поклонников честным снимком без прикрас. Актриса из фильма текст сняла с себя одежду, оставшись в бюстгальтере с эффектом пуш-ап. Экс-жена резидента «Камеди Клаб» сексапильно стиснула наливную грудь, показав при этом тройные складки на животе и второй подбородок. Такой негламурный снимок удивил фанатов Асмус.

Бывшую возлюбленную юмориста затравили за неидеальное фото, указав звездной блондинке на то, что та слишком часто оголяется на камеру, демонстрируя соблазнительные прелести.

Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус в лифчике сверкнула тройными складками на животе и наливными грудями. Фото: Instagram.com/asmuskristina

«Груди сладко стиснула! Гарик присвистнул??», «Тройные складки на животике, наливной бюст и второй подбородок — вот так натюрморт», «Смело! Не стесняется своей неидеальности», «Харлашу пузом отпугнула??», «У Гарика-то другая подружка, помоложе», «Красотка! В любом образе хороша», «Без пуш-ап? Груди так и стоят», — пишут фолловеры.

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