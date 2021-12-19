«Я признаю свои ошибки»: Боня рассказала о своем конфликте с Кожевниковой

Телезвезда Виктория Боня нажила себе множество врагов среди женских звезд российского шоу-бизнеса. В ее имеются многолетние «терки» с Ксенией Собчак, Ксенией Бородиной и Настасьей Самбурской.

И, как оказалось, у модели был еще конфликт и с Марией Кожевниковой. О том, как он начался и чем закончился, Боня поделилась в YouTube-шоу «Надо обсудить».

«Я тогда была беременная. Мне кажется, у меня был такой гормональный всплеск. После чего я ей написала и позвонила, я извинилась. Говорю: «Маш, ты знаешь, я тебя очень люблю, пусть разошлись наши пути — я уехала, ты здесь, – но хочу сказать, что всегда восхищалась тобой». И я попросила прощения. Она говорит: «Вик, мы уже все забыли». И мы иногда переписываемся в «Инстаграме», очень нормально…» — рассказала Виктория.

Она даже не сразу вспомнила, что стало поводом для конфликта. По словам Бони, когда Кожевникова пошла в депутаты, Ксения Собчак написала про нее что-то едкое в «Твиттере», и Виктория это высказывание поддержала.

«Собчак же везде надо (тут Боня засмеялась, — Прим. авт.). С моей стороны это было некрасиво. Потому что у нас до этого что-то произошло с Машей… Маша прекрасный человек, ты знаешь, она как раз была инициатором того, чтобы я снималась в сериале «Универ».

Боня отметила, что Кожевникова очень целеустремленный и воспитанный человек, у которого в работе все четко.

«Я признаю свои ошибки, тем более, когда я их совершаю. Сейчас я уже стараюсь их не совершать, конечно же, я уже обдумываю, что делаю. Я не эмоционирую. И поэтому я извинилась, наш конфликт исчерпан».

Кстати, в том же интервью, Боня рассказала про свой конфликт с Ксенией Бородиной, который тянется уже 15 лет.

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