Леонардо Ди Каприо прыгнул в ледяное озеро, чтобы спасти своих собак

Во время съемок в сатирической комедии «Не смотрите наверх» у Леонардо Ди Каприо произошел инцидент.

Две его собаки хаски выбежали из дома, где он остановился, и угодили в ледяное озеро. Артисту пришлось самому прыгать за ними, чтобы достать животных из холодной воды. Об этом звезда кино сам рассказал в подкасте Happy Sad Confused.

«Одна из собак упала, и он прыгнул в замерзшее озеро, чтобы спасти ее, и как только он вытолкнул одну собаку из пруда, другая прыгнула следом», — добавила партнерша Ди Каприо по фильму Дженнифер Лоуренс, которая тоже участвовала в подкасте.

Актриса отметила, что после этого инцидента, ее звездный коллега тут же разделся в машине, чтобы не получить обморожение.

В целом, собаки Лео создали своему хозяину немало проблем на съемках. Например, они разорвали диван в том же гостевом домике.

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