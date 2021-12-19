«Ба! Интимно оголилась»: звезда «Холостяка» Адель Вейгель в трусиках-шторках сверкнула «зоной бикини»

Звезда шоу «Холостяк» Адель Вейгель свела поклонников с ума своей фантастической фигурой в купальнике. Светская львица не постеснялась развязать тесемки, показав мощные бедра и тонкую талию. Причем не всем фанатам звездной красотки понравилось ее бикини. Так, Адель в трусиках-шторках из сжатой ткани сверкнула «интимной зоной».

Напомним, что Вейгель боролась за сердце рэпера Тимати. Однако покорить музыканта девушка так и не смогла. Зато бизнесмену приписывают бурный роман с 19-летней киевлянкой. К тому же, поговаривают, что рэпер летал на Мальдивы вместе с Сашей Дони.

Кстати, там, где речь заходит о сексуальности и привлекательности Адель может дать фору новой пассии Тимати. В бикини манекенщица выглядит просто сногсшибательно.

«Ба! Интимно оголилась», «Что за трусики такие странные? Как будто смятая тряпица между ног», «Зачем?? Совсем не сексуально», «Трусы вообще не айс, толстят и без того массивные бедра», «Ножки раздвинула, аж ягодицы провисают», «Секси-мамасита», «Горяча! И очень страстно выглядит, как тигрица», «Тесемки развязала, а если трусики спадут??» — пишут фолловеры.

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