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«А что Мусагалиев хохочет?»: Кошкина с согнутыми коленками раскинула ноги прямо в вертолете

Актриса едва не блеснула самым сокровенным, показав свое белье.

«А что Мусагалиев хохочет?»: Кошкина с согнутыми коленками раскинула ноги прямо в вертолете
Яна Кошкина. Фото: Instagram.com/yana_koshkina_of

Яна Кошкина лишила поклонников дара речи, опубликовав в Instagram слишком провокационное фото. Звезда шоу «Однажды в России» блеснула соблазнительной фигуркой, примерив джинсовые мини-шортики. Прямо в вертолете партнерша Азамата Мусагалиева приняла соблазнительную позу. Так, жгучая брюнетка раскинула ноги в стороны, согнув при этом коленки. Актриса в таком пикантном положении едва не сверкнула трусиками.

Кошкина любит эпатировать публику, демонстрируя свои пышные формы. Но даже щеголяя в одежде, Яна умудряется показать свои упругие телеса в самых непристойных позах и неожиданных местах, к примеру, во время полета на вертолете.

Экранная "любовница" Азамата Мусагалиева
Яна Кошкина в шортиках раскинула бедра в стороны до треска джинсы. Фото: Instagram.com/yana_koshkina_of

«Срамота! Ладно хоть в шортах», «С эффектом проветривая трусиков??», «Мда… бельишко-то засветила», «Лихо! Такие финты и прямо в вертолете??», «В образе сексапильной стюардессы??», «А что Мусагалиев хохочет?», «Ну и позы, одна другой пикантней», «К чему этот разврат на посадочной полосе??», «Что-то приличное будет у вас??», «Надоели эти инста-курочки», — пишут фолловеры.

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