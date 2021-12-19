«Для Гарика бюстгальтер сняла?»: пассия Харламова сверкнула обнаженной крепкой грудью в прорези майки

Резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов перестал скрывать свой бурный роман с 28-летней актрисой. После развода с Кристиной Асмус юморист не долго прозябал в одиночестве.

Поклонники уверены, что расставание с экс-возлюбленной пошло комику только на пользу. Его шутки в «Камеди Клаб» стали еще острее, сам он превратился в брутального мачо, сбросив лишний вес. К тому же, юморист завел себе новую пассию, которая как две капли воды похожа на Кристину Асмус.

Кстати, нынешняя подружка Гарика Харламова может похвастаться стройной изящной фигуркой. Видимо, именно такие девушки нравятся массивному юмористу. На одном из летних фото Ковальчук позировала в майке, сверкнув пышной обнаженной грудью в прорези. Актриса забыла надеть лифчик, показав наливные прелести.

«Харлашка знает толк в таких малышках! Фигурка — топчик, какая аппетитная», «В прорехе вся грудь видна», «Срамота! Прикройте бюст, при ходьбе, небось, подпрыгивают мячики», «Гарик весь затрепетал??», «Такая стройная, а дыньки на месте», «Для Гарика бюстгальтер сняла??», «С эффектом проветривания», «Так тут похожа на Кристи, как сестры просто», — пишут фолловеры.

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