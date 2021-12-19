Просто леди: Арзамасова в струящемся платье в пол цвета «Тиффани» отметилась на новогодних съемках

Лиза Арзамасова полюбилась зрителям, когда снялась в «Папиных дочках». Потом она стала одной из немногих из съемочной группы, кто продолжить строить карьеру в кино.

Теперь она также играет в театре. За последний год в жизни артистки многое изменилось. Она стала женой Ильи Авербуха, с которым встречалась несколько лет. А также звезда впервые стала мамой. Она родила сына Льва.

Если осенью Лиза не часто выходила в свет, так как предпочитала большую часть времени проводить с ребенком, то зимой ее график стал более насыщенным. На днях она посетила премию, где была в черном ретро платье.

А накануне жена Авербуха приняла участие в новогодних съемках Арзамасова поделилась кадрами, на которых предстала в струящемся платье в пол цвета «Тиффани». Наряд скрыл изъяны ее фигуры.

Она стояла у рояля. Как оказалось, актриса умеет петь, что и продемонстрировала. Подробности съемок она оставила в секрете. Поклонники восхитились тем, как выглядит Арзамасова. Многие адресовали молодой маме комплименты.

«Какой у вас прелестный образ», «Цвет платья просто волшебный», «Теперь так интересно, что вы спели», «Лиза, как же вам идет это платье», «Все таки подобные наряды вам очень к лицу», «Такая вы нежная», «Ох, у вас лебединая грация», «Вы еще и поете!», «Как интересно уже увидеть вас на экране», — прокомментировали кадры пользователи Сети. К слову, 17 декабря она выступила на льду с Авербухом, который отмечал день рождения.

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