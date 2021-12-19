Счастливое детство: дочка Татьяны Навки в «золотом» платье повеселилась на вечеринке

Надежду Пескову пригласили на день рождения. Она смогла поиграть и потанцевать с детьми певицы Жасмин.

Татьяна Навка уже давно завершила карьеру в большом спорте. При этом она продолжает выходить на лед. Каждый год спортсменка готовит красочные ледовые шоу, в которых участвую выдающиеся фигуристы.

Уже несколько лет продолжает ее дело дочка Надежда. Девочка приносит домой медали с соревнований. При этом она ходит в школу и занимается музыкой. На днях малышка отказывалась петь, но играла на пианино.

А вот 18 декабря Навка сначала отметилась на ледовой арене, где показала отрывок из постановки «Лебединое озеро». Она каталась с Петром Чернышевым. А вечером фигуристка поспешила на съемки финала игры КВН, где встретила Маргариту Симоньян. Спортсменка даже успела прогуляться в алом брючном костюме.

А вот Надежду отвели на детский праздник. Ее пригласили на вечеринку в честь дня рождения. Там она встретила своих друзей — детей певицы Жасмин. Наследница фигуристки предстала в золотом платье и с косичкой.

Она играла с наследницей артистки Маргаритой. А когда певица сообщила, что на вечеринку едет ее младший сын Мирон, то девочки очень обрадовались. После представлений и конкурсов Надежда с радостью потанцевала.

Поклонники восхитились тем, как подросла дочка Навки и Дмитрия Пескова. Многие отметили, что она выглядит очень счастливой. «Чудесный ребенок», «Как приятно видеть ее такой улыбающейся», «Как она обрадовалась Мирону», «Ну просто куколка», «Надя умеет веселиться», «Как она прыгает, крошечка», «Милейший ребенок», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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