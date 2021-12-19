После поезда с пирожками и чебуреками: Долина в стеганом пуховике и сапожках предстала в Ижевске

Лариса Долина является народной артисткой РФ. Ее хит «Погода в доме» до сих пор звучит во многих домах. Примечательно, что артистка регулярно выступает, участвует в телевизионных шоу и фестивалях.

За последний год она сильно преобразилась. Певица сменила имидж и похудела более чем на 20 килограммов. Теперь она все чаще носит короткие или силуэтные наряды. По ее словам, дочка Ангелина зачастую выступает в роли ее стилиста.

На днях Долина отправилась на Гастроли. Сначала в золотом платье она выступила в Кирове, а потом на поезде отправилась в Ижевск. Компанию ей составил Борис Рубиновский — директор продюсерского центра «Овация». Он поделился кадрами, на которых артистка перед сном лакомится чебуреками, пирожка и другими вкусностями. Лариса Александровна не боялась поправиться.

По приеду в Ижевск она отметилась не только в роскошном платье с пайетками, но и стеганом пуховике с поясом синего цвета. В тон к наряду были подобраны сапожки. Певица была без макияжа. Зимние очки в синей оправой дополняли ее образ.

«Очень символично, что в этот день мы работаем с моей любимой Ларисой Александровной Долиной, ведь она была одной из самых первых великих певиц, с которой началась история нашей компании. Первое фото -сегодняшняя прогулка по предновогоднему Ижевску», — поделился Борис.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали Ларису Александровну комплиментами. «Какая роскошная женщина», «Долина всегда прекрасна», «Такая искренность подкупает», — прокомментировали кадры подписчики.

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