«Ох, какой вид»: Брежнева в мерцающих брюках «в обтяжку» блеснула трусиками-танга на сцене

Певица для выступления выбрала провокационный лук. Поклонники были сражены ее формами.

Вера Брежнева является популярной певицей. Она славится не только своим вокалом, но и красотой. Еще в группе «ВИА-Гра» яркая блондинка всегда выделялась среди коллег.

Теперь она продолжает выступать уже сольно. И даже в 39 лет артистка может похвастаться точеной фигурой. Не удивительно, что она предпочитает облачаться в женственные наряды, которые подчеркивают ее достоинства.

больше по теме Изящность и стиль: Брежнева щегольнула в корсете и белоснежном костюме с брюками палаццо Певица похвасталась своим элегантным образом.

На днях Вера провела время в Киеве. Она не только отпраздновала день рождения младшей дочки, но и посетила светский гала-вечер журнала Vogue. А вот теперь певица отметилась на публике.

Она выступила перед зрителями в золотистом костюме и объемной шубке из перьев. Брежнева предпочла блеснуть фигурой в облегающих брюках клеш и топе с бахромой. Примечательно, что она засветила трусики-танга.

Артистка устроила зажигательные танцы. Она продемонстрировала фигуру во всей красе. Поклонники осыпали жену Константина Меладзе комплиментами.

«Всегда на красоте и позитиве», «Такой красивый образ», «Вы как всегда дарите тепло», «Как-то зона бикини выглядит странно», «Пирожок сдавила», «Идеальная», «Песня — крутая! Фигура еще круче!», «Ох, какой вид», «Ну что за куколка», «Почему нижнее белье проглядывается?», «Смотритесь очень эротично», «Эта бахрома в ложбинке», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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