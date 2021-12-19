Мальчики с шевелюрой: Климова в платье-трубе отметилась со взрослой дочкой и сыновьями в Большом театре

Актриса вместе со своими детьми насладилась постановкой «Ромео и Джульетта». Они оделись в одной гамме.

Екатерина Климова является известной актрисой. Она снялась во множество кинокартин. Одной из самых ярких ее ролей была в фильме «Мы из будущего». Поклонники следят не только за работой артистки, но и ее личной жизнью.

В 2019 году она пережила третий развод с Гелой Месхи, от которого родила дочку Изабеллу. А от Игоря Петренко у нее подрастают сыновья Матвей и Корней. В первом браке звезды родилась дочка Елизавета, которой теперь уже 19 лет.

Обычно Климова часто находится в разъездах. Но свободное время она всегда посвящает наследникам. На днях актриса сводила дочку на детский праздник. А теперь уже со старшими детьми она отметилась в Большом театре.

Для такого случая артистка облачилась в трикотажное платье-трубу серого цвета и ботинки на тракторной подошве. В одном стиле с ней оделась дочка, но она предпочла черное платье. Мальчики были в брюках и кардиганах.

«Вот было бы круто, если бы все родители наконец начали понимать своих детей, а дети научились бы прощать своих родителей», — написала звезда.

Екатерина насладилась постановкой «Ромео и Джульетта». Примечательно, что поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. При этом многие удивились тому, какие длинные волосы у сыновей Петренко. «Какая классная семья!», «Катя, вы космос!», «Такие все разные, симбиоз», «Детки хорошие. Но почему мальчики такие заросшие?», «Мальчик справа вылитый папа Петренко Игорь», — прокомментировали пост подписчики.

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