«Как откровенно»: Ани Лорак в мерцающем комбинезоне с роскошным декольте поманила «гром-бедрами»

Ани Лорак славится не только вокалом, но и своими яркими шоу. Она не просто выступает, а создает красочные представления. При этом певица особое внимание уделяет нарядам.

В 43 года певица может похвастаться осиной талией. Она не скрывает, что много работает над своей фигурой. Примечательно, что артистка предпочитает подчеркивать достоинства с помощью женственных образов.

Поклонники заметили, что после расставания с мужем Лорак чаще стала облачаться в более откровенные наряды. Недавно она отметилась в боди с бахромой, в котором зажгла на сцене.

А вот 18 декабря певица запечатлелась в гримерке. На этот раз она облачилась в комбинезон в полоску. Золотистый наряд с длинными королевскими рукавами и глубоким декольте подчеркнул все изгибы ее фигуры. Артистка маняще повиляла бедрами на камеру.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали ее комплиментами. Певица буквально сразила публику. «Вы олицетворение женской красоты», «Ох, мама! Бесподобный образ», «Какая вы роскошная», «Ну что за фигурка», «Как откровенно», «Вот это орешек», «Осиная талия», «Какая в стройная», «Фигурка такая, что всплакнул бы любой мужчина», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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