Это кадры 18+: обнаженная Бузова свела с ума поклонников, устроив танцы после душа

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Более того, она уже давно строит карьеру певицы. Несмотря на то, что ее часто критикуют, артистка предпочитает не обращать внимание на хейтеров.

Не так давно она поправилась. Но это не мешает ей носить откровенные наряды. На днях она посетила премьеру новой части «Елок», представ в платье и с бантом на голове. Звезда сразила публику.

А вот 18 декабря Ольга решилась на смелый поступок. Если недавно она сверкнула своей пятой точкой в нижнем белье, то теперь телеведущая поделилась еще более смелым видео. Она запечатлела себя полностью обнаженной сразу после душа.

Блондинка укуталась в полотенце, которое оказалось слишком маленьким. Когда Бузова стала танцевать под свой новый новогодний трек, то край полотенца перестал прилегать к телу. Она засветила все свои прелести.

«Ой», — отметила звезда.

Однако артистка стала придерживать полотенце и продолжила танцевать, будто и не было конфуза. Однако поклонники были взбудоражены увиденным. Многие стали писать ей комплименты, но нашлись и те, кто осудил Бузову за откровенные кадры.

«Оля, вот это смелость», «Никакого стыда», «Что еще делать, когда нет мужика», «Ну прям дива, только одежду забыла надеть», «А зачем полотенце, если все видно?», «И типо прикрылась, смешно», «Маловато полотенце», «Какая вы горячая», «Оленька шалит», «На что смотреть? Где грудь?», «Умеешь взбудоражить», — стали писать пользователи Сети.

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