«Нежнее его нет!»: Топурия покрасовалась в кашемировом костюме цвета айвори и шапке с помпоном

Кети Топурия является популярной исполнительницей. Она уже давно работает с группой «А’Студио». Певица не скрывает, что в сове время их поддержала Алла Пугачева. Теперь Кети для многих также выступает иконой стиля.

Она любит лаконичные наряды, а также не боится экспериментировать со стилем. Примечательно, что в последнее время артистка то и дело носит платья в пол для съемок.

Но и в обычной жизни Топурия зачастую демонстрирует модные образы. На днях на хоккее она отметилась в алом дутом пуховике в компании мужа Льва Деньгова. А вот теперь певица облачилась в кашемировый костюм с топом, перчатками и шапкой с помпоном цвета айвори. Наряд подчеркнул ее бронзовый загар. Кети похвасталась своим новым аутфитом.

«Мой новый кашемировый костюм — находка для тех, кто даже зимой не хочет выбирать между красотой и уютом!…. Этот белоснежный кардиган не хочется снимать вообще…. Ну и однозначно 100% кашемир — это инвестиция в мое здоровье, так как теплее и нежнее его нет!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что цвет айвори ей особенно идет. Ее осыпали комплиментами. «Надо же быть такой красоткой», «Кети, вы бесподобны», «Роскошный костюм», «Вы очень красивая и фигура у вас шикарная», Кашемир на вас смотрится идеально«, «Какой загар», — прокомментировали пост подписчики.

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