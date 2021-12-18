«Я рада, что мои немолодые годы проходят рядом с тобой»: Тарасова красиво поздравила Авербуха

Тренер Татьяна Тарасова в Instagram поздравила с днем рождения хореографа и идейного вдохновителя шоу «Ледниковый период» Илью Авербуха.

«Илюша, мой дорогой! Поздравляю тебя! Ты очень талантливый, прекрасный человек и я рада, что мои немолодые годы проходят рядом с тобой. Люблю тебя, здоровья, счастливой и прекрасной жизни!» Татьяна Тарасова

«Татьяна Анатольевна, здоровья вам», «Быстрее сами поправляйтесь. Это будет лучший подарок для Ильи», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Татьяна Тарасова несколько дней назад угодила в больницу. Она не смогла принять участие в полуфинале и финале «Ледникового периода». Позже стало известно, что у заслуженного тренера России возникли проблемы с давлением.

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