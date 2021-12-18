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«Будь мягкой и будь стервой!»: Анна Семенович поделилась редким снимком из своего детства

На кадре будущей звезде сцены примерно годик.

«Будь мягкой и будь стервой!»: Анна Семенович поделилась редким снимком из своего детства
Анна Семенович. Фото: Globallookpress.com

Певица и актриса Анна Семенович в Instagram поделилась редким снимком из своего детства. На кадре ей не больше годика.

Анна Семенович
Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich/

Как отметила Анна Семенович, ей хочется подстелить себе соломку в начале жизненного пути. С другой стороны, как она считает, без сложностей не было бы ее той, которой она стала в итоге в этой жизни.

«Беги моя маленькая Анечка по своему пути, падай и вставай, реви и смейся, катайся на коньках и пой на сцене, люби и ненавидь, прощай и обижайся, будь мягкой и будь стервой! Это все твой путь, и он прекрасен».

Анна Семенович

Напомним, что Анне Семенович в марте нынешнего года исполнился 41 год. Бывшая солистка группы «Блестящие» никогда официально не была замужем. Детей у нее нет.

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