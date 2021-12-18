«Я благодарна судьбе за эту встречу»: Орбакайте поделилась архивным кадром в объятиях Никулина

Актриса и певица Кристина Орбакайте в Instagram разместила архивный кадр со съемок знаменитого советского фильма «Чучело». На снимке она запечатлена с легендарным актером Юрием Никулиным, который крепко держит ее в своих объятиях.
«Сегодня сто лет Юрию Владимировичу Никулину! Я благодарна судьбе за эту встречу с неповторимым, мудрым и бесконечно добрым дедушкой Бессольцевым!»
Как отметила Кристина Орбакайте, талант Юрия Никулина, как разнопланового, выходящего за рамки одного образа артиста стал для нее примером на всю ее творческую жизнь! «Спасибо вам», — заметила старшая дочь певицы Аллы Пугачевой.
Напомним, что фильм Ролана Быкова «Чучело» вышел на экраны в 1983 году. Кристина Орбакайте и Юрий Никулин сыграли в главных ролях.
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