«Я благодарна судьбе за эту встречу»: Орбакайте поделилась архивным кадром в объятиях Никулина

Знаменитому актеру и цирковому артисту 18 декабря 2021 года исполнилось бы сто лет.

Актриса и певица Кристина Орбакайте в Instagram разместила архивный кадр со съемок знаменитого советского фильма «Чучело». На снимке она запечатлена с легендарным актером Юрием Никулиным, который крепко держит ее в своих объятиях.

«Сегодня сто лет Юрию Владимировичу Никулину! Я благодарна судьбе за эту встречу с неповторимым, мудрым и бесконечно добрым дедушкой Бессольцевым!» Кристина Орбакайте

Как отметила Кристина Орбакайте, талант Юрия Никулина, как разнопланового, выходящего за рамки одного образа артиста стал для нее примером на всю ее творческую жизнь! «Спасибо вам», — заметила старшая дочь певицы Аллы Пугачевой.

Напомним, что фильм Ролана Быкова «Чучело» вышел на экраны в 1983 году. Кристина Орбакайте и Юрий Никулин сыграли в главных ролях.

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