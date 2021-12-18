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«Пусть твой полет фантазии не иссякает очень долго»: Тотьмянина нежно поздравила Авербуха

Известному российскому хореографу и фигуристу исполнилось 48 лет.

«Пусть твой полет фантазии не иссякает очень долго»: Тотьмянина нежно поздравила Авербуха
Илья Авербух и Татьяна Тотьмянина. Фото: Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина в Instagram тепло и нежно поздравила с днем рождения хореографа Илью Авербуха.

Татьяна Тотьмянина и Илья Авербух
Татьяна Тотьмянина и Илья Авербух. Фото: instagram.com/tatianatotmyanina/

«С Днем рождения, мастер! Ты живешь ради таких эмоций и заряжаешь ими всех вокруг! Будь счастлив и удачлив во всем, любим абсолютно. Пусть твой полет фантазии не иссякает еще очень долго! Здоровья всей твоей семье!»

Татьяна Тотьмянина

«Спасибо, Танечка! Навсегда!» — отметил в комментариях Илья Авербух.

Напомним, что Илья Авербух год назад женился на звезде сериала «Папины дочки» актрисе Лизе Арзамасовой. В августе нынешнего года у пары на свет появился совместный сын Лев.

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Илья АвербухЛев АвербухЛиза АрзамасоваСериал "Папины дочки"Татьяна Тотьмянина