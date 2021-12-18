«Просил очень много воды»: участница «Голоса» рассказала о последних съемках с Градским

Вокалистам проекта не хотелось верить в то, что мэтру действительно настолько плохо.

Участница 10-го сезона шоу «Голос» Тамара Кутидзе поделилась своими воспоминаниями об Александре Градском и его самочувствии на съемках проекта.

Напомним, девушка пришла на программу в положении и в команде Леонида Агутина дошла до этапа «нокаутов».

Кутидзе отметила, что Александр Борисович был очень справедливым и судил вокалистов объективно, хотя его самочувствие оставляло желать лучшего. Участники не на шутку беспокоились за него, когда видели, что 72-летнего композитора вносят в студию на носилках.

«Все присутствующие были, конечно, крайне удивлены и напуганы. До конца не верили в то, что Градскому действительно так плохо. Помню, что во время съемок он просил очень много воды…» — рассказала Тамара изданию StarHit.

Девушка добавила, что для нее эталоном эстрады являются именно советские исполнители, а молодое поколение артистов с его хайпом вызывает неприятие.

Напомним, Александр Градский умер 28 ноября, не дожив до конца съемок очередного сезона шоу «Голос». Руководство проекта решило не заменять наставника другой звездой. Команду Градского далее будут направлять его дети.

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