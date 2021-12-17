«Эу! Нитку трусов сзади не видно»: Шейк в стрингах «проветрила» массивные ягодицы

О громких романах русской красавицы Ирины Шейк гремели все зарубежные СМИ. То модель рассталась с футболистом Криштиану Роналду, то скрывала роман с голливудским актером Брэдли Купером. А потом и вовсе родила от него дочку Лею, малышке уже четыре годика. Правда, отношения с голливудским красавчиком продлились недолго. Спустя два года после появления общего ребенка пара распалась.

В одном из своих интервью Ирина Шейк призналась, что в школьные годы одноклассники травили и насмехались над ней из-за необычной внешности. Будущая звезда мировых подиумов с юных лет отличалась от сверстников. Сейчас одноклассники модели едва ли язвили бы, говоря о внешности жгучей брюнетки. Манекенщица считается одной из самых красивых женщин за океаном, да и у себя на родине тоже.

Снимки в бикини приводят поклонников Шейк в полный восторг. Модель позировала в купальнике с трусиками-танга, сверкнув наливным «поплавком». Фанаты тут же пошутили, что именно своими упругими прелестями Ирина в свое время очаровала Криштиану.

«Ба! Нитку трусов сзади не видно», «С эффектом проветривания??», «Вот чем заарканила Роналду!», «Ауф! Как горячо, с пылу, с жару!!», «Аппетитная малышка», «Залюбовались вашей красотой», «Чаровница», «Такие формы кого угодно сведут с ума», «Ну до чего же хороша!» — пишут фолловеры.

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