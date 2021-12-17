«Уф! Обнаженная сладость для Гарика?»: пассия Харламова в одних трусиках запрыгнула на простыни

На днях Гарик Харламов появился на ковровой дорожке вместе с новой пассией, подтвердив, тем самым, слухи, что больше не одинок. После развода с Кристиной Асмус юморист не долго числился в завидных холостяках. Кстати, расставание со звездой «Текста» благотворно сказалось на внешности комика. Так, резидент «Камеди Клаб» сбросил лишний вес, заметно похорошел, подтянулся и избавился от вздымавшегося животика. Поклонники тут же пошутили, что теперь юмористу надо соответствовать молодой пассии.

Кстати, 28-летняя Екатерина Ковальчук может дать фору многим красоткам. В своем микроблоге актриса то и дело постит откровенно-соблазнительные снимки. Так, пассия Харламова смело запрыгнула на постель, повернувшись к поклонникам своими «сдобными булочками». Фанаты пришли в восторг от пышных форм актрисы.

«Бедный Гарик! Такие виды сзади и на ночь глядя??», «Умеет Харлашка себе подружек выбирать, одна другой краше», «Вот смотрю и диву даюсь! Нынешняя ну копия Кристи! И зачем нужно было менять?», «Так Асмус, небось, развода хотела! Гарик-то причем тут??», «Быстро, однако, нашел себе утешение, такая красотка», «Эти сдобные булочки от пекаря просто вкуснятина», «Гарик вспотел? От такой красоты и упругости орешка», «Ммм… взбодрила», «Ну хороша, проказница», «Уф! Обнаженная сладость для Гарика??», «Сочная, фигурка топчик!» — пишут фолловеры.

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