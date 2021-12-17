На стиле: Брежнева в черном костюме и балаклаве в стразах появилась на вечеринке Vogue в Киеве

Вера Брежнева уже давно покинула группу «ВИА-Гра». Порой она вспоминает о том времени, когда выступала с коллективом. Певица отмечала, что порой у них были очень пикантные наряды, которые теперь бы она не надела.

Примечательно, что в свои 39 лет может похвастаться стройной фигурой. Она предпочитает на сцене появляться в броских образах, а вот на улице ее можно увидеть в пуховике или уютном свитере.

В середине зимы Вера приехала в Киев. Там у нее есть свой дом. Певица отпраздновала день рождения младшей дочки Сары. А вот 16 декабря она отправилась на светский гала-вечер журнала Vogue в честь приближающегося Рождества.

Для мероприятия артистка облачилась в черный костюм с брюками клеш и балаклаву со стразами. Брежнева запечатлелась в автомобиле. Потом она повеселилась на вечеринке, где смогла потанцевать.

Поклонники были восхищены монохромный образом звезды. Многие осыпали ее комплиментами. Примечательно, что она не часто появляется на светских раутах.

«Ого, какой головной убор», «Вера, какая ты роскошная», «Ну просто прекрасная», «Вот это высокая мода», «Я бы не узнала», «Выглядит странно и завораживающе», «Какая вы крутая», «Это просто шикарно! Глаз не оторвать», «Мода в ваших образах так и считается», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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