В обнимку с собакой: Водянова предстала у нарядной новогодней елки в своем особняке в Париже

Модель встретилась с подругой. Они провели вечер в гостях у российской звезды.

Наталья Водянова уже давно переехала в Париж. Именно там она начала строить свою карьеру. Теперь Наталья дружит со многими модельерами. Она не скрывает, что успела полюбит Францию.

А вот ее мама и сестра живут в Нижнем Новгороде. По словам модели, родительница категорически не хочет переезжать. Однако ей некогда скучать, так как она является многодетной мамой.

От первого брака у Водяновой с британским аристократом есть трое наследников: Лукас, Нева и Виктор. Старший сын уехал в этом году учится в США. А вот с нынешним возлюбленным миллиардером Антуаном Арно она воспитывает сыновей: Максима и Романа.

По всей видимости, очередной вечер дома модель провела с подругой Алисой Вольской. Она поделилась кадрами из парижского особняка. Наталья предстала в уютном свитере и трикотажных брюках в обнимку с собакой по кличе Кофе у елки. Живая новогодняя красавица была в шарами, елочными игрушками и мишурой. Подруга села рядом с моделью.

«Самое теплое время года c Натальей и Кофе», — написала Алиса.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что у модели получилась елка в русском стиле без лишнего гламура. «Какие классные», «Это так мило», «Пес просто красавчик», «Какая у вас елочка», «Сразу видно, что сами украшали! Красиво», — стали писать пользователи Сети.

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