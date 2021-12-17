В одной гамме с подругой: Бородина в пуховике-баллоне покаталась на катке с Варвиной

Телеведущая приехала на уличный каток. Она решила снова провести время на льду, но уже с друзьями.

Ксения Бородина ведет проект «Дом-2» с момента его основания. В свое время ее напарницами были Ксения Собчак, а затем Ольга Бузова. Примечательно, что теперь телеведущая стала очень популярна.

Раньше она почти не выходила в свет, предпочитая свободное время полностью посвящать семьей. Но в этом году Ксения пережила развод с Курбаном Омаровым. После этого она стала часто веселится с подругами в караоке и ездить на вечеринки.

больше по теме Красиво утеплилась: Бородина в норковой шубке и кюлотах похвасталась лифтолуком Телеведущая с наступлением морозов облачилась своим дорогостоящим нарядом.

Последние несколько месяцев Бородина снималась в шоу «Ледниковый период». У нее долго не получалось впечатлить судей, но она дошла до финала.

Накануне прошли завершающие выступления. Однако телеведущая призналась, что ее не отпускает лед. Вечером 16 декабря она приехала на уличный каток, где выступали Татьяна Тотьмянина и другие профессиональные фигуристы.

Ксения предстала в пуховике-баллоне цвета сочной травы. Он намок от снега. Вместе с телеведущей решила покататься бывшая участница «Дома-2» Наталья Варвина. Примечательно, что у них были пуховики в одном цвете.

«Короче, навалило снега и невозможно кататься», — отметила звезда. «Смотрите, какая красотка модная! Не то что я, как будто в лес вышла», — сказала она, показывая Тотьмянину в дубленке.

Поклонники восхитились тем, что Бородина продолжает кататься. Пока еще неизвестно, кто победил в «Ледниковом периоде», но для нее каждое выступление было сложным и волнительным.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.