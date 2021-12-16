«Даже намокла»: Лорак в колготках в сетку и золотистом боди обнажила «гром-бедра» на сцене в Минске

16 декабря не только Ани Лорак показали красоту своей фигуры во время выступлений, поразив зрителей, но и Вера Брежнева.

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она не уступает многим коллегам ни в красоте, ни в вокальных данных. Артистка умело подчеркивает свои достоинства с помощью нарядов.

В свои 43 года она может похвастаться стройной фигурой. В последнее время звезда едва находит время на отдых. Каждый вечер ей ждет публика на концертах. Также она участвует в новогодних съемках.

Для выступлений у Лорак есть особые наряды, созданные дизайнером. Она без стеснения демонстрирует свою красоту. 16 декабря певица приехала в Минск, где дала концерт.

Если днем она позировала в пуховике, то вечером преобразилась. Артистка облачилась в колготки в сетку и боди с бахромой. Она покрасовалась у зеркала, а потом отправилась в зал. На сцене она феерично танцевала, виляя бедрами.

Примечательно, что в это время в Киеве выступала ее коллега. Вера Брежнева отметилась на публике в сверкающем топе с роскошным декольте и юбке с бахромой. После выступления она отправилась в гримерку. Артистка так зажигала, что намокла вся.

«Довольная и мокрая», — написала она.

39-летняя певица получила не меньше комплиментов, чем Лорак. Примечательно, что у них наряды были в одном стиле. «Даже намокла! Как ты танцуешь», «Ну просто куколка», «Роскошная грудь», «Вы прям точеная куколка», «Вера, как налюбоваться вами», — стали писать пользователи Сети.

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