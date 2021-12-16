«Ой, мамочки»: Летучая в мини-бикини изящно наклонилась, показав свою «сочную» грудь на весь пляж

Елена Летучая всегда любила путешествовать. Долгое время это было частью ее работы, когда она была ведущей шоу «Ревизорро». Но уже давно блондинка занимается своими собственными проектами.

При этом ей регулярно удается посещать светские рауты и оказываться на лучших курортах мира. В октябре звезда нежилась на солнце на Мальдивах. Теперь она проводит время с мужем Юрием Анашенковым в Майами.

На этот раз Летучая поделилась пикантными кадрами. Она позировала на пляже в черном купальнике. На бедра блондинка повязала парео. Она прикрыла свою пятую точку, но при этом показала не только плоский живот, но и роскошное декольте.

Примечательно, что телеведущая не только покрасовалась в лучах солнца, но и сексуально наклонилась, обнажив свою пышную грудь.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Елена. Многие стали писать ей комплименты. Напомним, что 43-летняя блондинка пока не завела детей. «Вам очень идет черный цвет во всех видах одежды!», «Леночка, вы такая женственная, красивая и гармоничная!», «Какая же ты кайфовая», «Ой, мамочки», «Просто нет слов», «Ну надо же иметь такую фигуру», — прокомментировали пост подписчики.

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