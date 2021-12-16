Постройневшая Кети Топурия в черном платье-бюстье с разрезом сверкнула роскошным декольте

Певица подготовилась к Новому году. Она продемонстрировала соблазнительный образ.

Кети Топурия является солисткой группы «А’Студио». Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. В одном из интервью певица призналась, что в дипломата Льва Деньгова влюбилась с первого взгляда.

Они поженились в прошлом году, когда артистка уже ждала ребенка. Вскоре она родила сына Адама. Примечательно, что звезда не сразу смогла похудеть после родов.

Недавно стартовали новогодние съемки. Топурия регулярно выходит на сцену. Она носит платья с корсетами и костюмы с широкими брюками. По словам самой певицы, недавно она вернулась в форму.

Теперь артистка не перестает подчеркивать свои формы. На этот раз на фотосессии Кети предстала в атласном платье-бюстье черного цвета. Наряд с разрезом и глубоким декольте позволил ей блеснуть ложбинкой греха.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит певица. Многие осыпали молодую маму комплиментами. «Красивая такая вся», «Очень нравится образ», «Кети просто нереальная», «Ну выглядит бомбически», «Вот это ножки», «И как теперь уснуть», «Ну вы восхищаете все больше», «С такой талией все можно носить», «Как вы похудели», «Мамочка выглядит чудесненько», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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