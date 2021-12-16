«Люди стоят и смотрят в рот»: Сергей Жуков объяснил, почему не может петь под фонограмму

По его заверению, он никогда этого и не делал.

В новом интервью у солиста «Руки Вверх!» Сергея Жукова спросили о выступлениях под фонограмму.

45-летний певец изумился, что подобная информация где-то проходила в прессе, и заверил, что никогда в жизни не пел «под фанеру». Однако его фанаты на концертах все равно стараются подловить артиста на халтуре.

«Часто происходит такое. Я начинаю петь, и люди вот так стоят и смотрят в рот типа: «Реально? Он что, живьем поет? Подожди, как? Голос же тот же самый, как в 96-м. Да фанера же! Все чистенько слишком». И реально потом говорят: «Слушай, а как у тебя не изменился голос за 25 лет?» А я не знаю. В этом-то и суть. Может быть, я просто много пел живьем? И поэтому оно с опытом все и сложилось…» — поделился Жуков в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Певец заверил ведущую интервью, что фонограмма для него — табу. Но даже если не верится в его слова, у группы «Руки Вверх!» просто-напросто нет этой самой «фанеры».

«Я не могу петь в себя же 19-летнего. А других записей не записано. Есть только песни, которые выходили на альбомах. Было бы сразу видно, что «Руки Вверх!» поет «под фанеру», — резюмировал Жуков, попытавшись изобразить, как он пищит детским голоском.

В том же шоу он рассказал, что не только пение под фонограмму является выдуманным слухом, но и многочисленные истории о попойках и саунах, которые окружали коллектив. По словам Сергея, его музыкальная молодость прошла довольно скучно и иногда даже хотелось какого-нибудь желтого скандала.

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