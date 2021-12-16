Участница «Холостяка» Адель Вейгель в прозрачном топе и чулках-лосинах сразила своей «сдобой»

Охотница за сердцем Тимати блеснула красотой своего тела в пикантном наряде.

В этом году шоу «Холостяк» было особенно ярким, так как в нем принимал участие Тимати. С победительницей Екатериной Сафаровой рэпер в итоге расстался. Однако еще одной его фавориткой была Адель Вейгель.

Она является моделью и блогером. Эффектная шатенка славится своими пикантными фотографиями. Она не боится оголяться, что и делает перед камерой. На этот раз ей удалось сразить публику.

больше по теме Даже не прикрылась: новая пассия Тимати бесстыдно обнажила свой упругий бюст на камеру Саша Дони не постеснялась запечатлеться топлес.

На днях Адель опубликовала кадры, на которых предстала в топе с прозрачным декольте и лосинах чулках с прозрачными вставками. Она позировала с фитнес-шаром.

Модель грациозно сидела на нем и принимала пикантные позы. Бывшая фаворитка Тимати не скрыла всю красоту своих форм. Пользователи Сети стали осыпать ее комплиментами. Многие решили, что таким образом она привлекает внимание мужчин.

«Шикарная! Вот что скрывали на „Холостяке“», «Я в шоке от красоты этого лука», «Какая горячая девушка», «Изящно, просто неотразимо», «Несите огнетушитель», «Глаз не оторвать», «Зачем это все, Адель, для чего?», «Это очень неприлично», — стали писать подписчики.

Напомним, что Тимати в последнее время молчит о личной жизни. Но его видели с киевской моделью Сашей Дони. Девушка обладает длинными ногами и фееричной растяжкой.

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