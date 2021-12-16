Как приготовить новогодний салат «Шуба» без селедки
Видео
Как организовать порядок на кухне
Видео

Участница «Холостяка» Адель Вейгель в прозрачном топе и чулках-лосинах сразила своей «сдобой»

Охотница за сердцем Тимати блеснула красотой своего тела в пикантном наряде.

Участница «Холостяка» Адель Вейгель в прозрачном топе и чулках-лосинах сразила своей «сдобой»
Адель Вейгель. Фото: instagram.com/adelveigel/

В этом году шоу «Холостяк» было особенно ярким, так как в нем принимал участие Тимати. С победительницей Екатериной Сафаровой рэпер в итоге расстался. Однако еще одной его фавориткой была Адель Вейгель.

Она является моделью и блогером. Эффектная шатенка славится своими пикантными фотографиями. Она не боится оголяться, что и делает перед камерой. На этот раз ей удалось сразить публику.

На днях Адель опубликовала кадры, на которых предстала в топе с прозрачным декольте и лосинах чулках с прозрачными вставками. Она позировала с фитнес-шаром.

Модель грациозно сидела на нем и принимала пикантные позы. Бывшая фаворитка Тимати не скрыла всю красоту своих форм. Пользователи Сети стали осыпать ее комплиментами. Многие решили, что таким образом она привлекает внимание мужчин.

Адель Вейгель. Фото: instagram.com/adelveigel/

«Шикарная! Вот что скрывали на „Холостяке“», «Я в шоке от красоты этого лука», «Какая горячая девушка», «Изящно, просто неотразимо», «Несите огнетушитель», «Глаз не оторвать», «Зачем это все, Адель, для чего?», «Это очень неприлично», — стали писать подписчики.

Напомним, что Тимати в последнее время молчит о личной жизни. Но его видели с киевской моделью Сашей Дони. Девушка обладает длинными ногами и фееричной растяжкой.

Адель Вейгель. Фото: instagram.com/adelveigel/

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Адель ВейгельИдеальная фигураНовости googleоткровенные кадрыоткровенные нарядыпроект «Холостяк»