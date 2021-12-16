Леди в черном: Вера Брежнева в джинсах клеш и дутом пуховике Prada отметилась в Киеве

Певица приехала в родной город отпраздновать день рождения дочки. Потом она отправилась на радио в монохромном образе.

Вера Брежнева является популярной певицей. Она уже давно строит сольную карьеру. Артистка славится своей женственностью. Вера старается выступать в роскошных вечерних нарядах или стильных брючных костюмах.

В обычной жизни она зачастую выбирает более уютные образы. Недавно после концерта артистка предстала в свитере и трикотажных брюках. Тогда ее встретил после работы муж Константин Меладзе.

А вот на днях Вера вернулась в Киев. Там у нее есть свой дом. Певица в любимом баре отпраздновала день рождения дочки Сары от прошлых отношений, которой исполнилось десять лет.

Примечательно, что 16 декабря артистка отправилась на радио, чтобы представить свою новую песню «Тихо». Брежнева облачилась в черные джинсы клеш с высокой посадкой, примерив остроносые ботинки. Лонгслив дополнил ее лук.

На радио она подурачилась. Слава Демин поднял ее на руки. Певица призналось, что это помогло ей проснуться. Позже на улице она также запечатлела себя в черном дутом пуховике Prada.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что монохромный лук ее украсил. «Ох, какая прикольная», «Леди тоже умеют веселиться», «Какой крутой пуховик», «Просто прелесть», «Вера всегда стильная», «Вы умеете удивлять», «Такая стройная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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