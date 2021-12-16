Сергей Жуков назвал Клаву Коку в шутку реинкарнацией себя в 90-х

Звезду 90-х Сергея Жукова спросили, как он относится к современной эстраде — рэперам, поющим блогерам и так далее.

45-летний солист «Руки Вверх!» ответил, что в шоу-бизнесе ничего нового не происходит, все циклично. Но в тоже время он не может не признать, что среди современных исполнителей есть очень талантливые ребята. Сергей поделился, что искренне восхищается Клавой Кокой, например.

«Не потому, что я сделал с ней совместную песню, а просто, сделав с ней совместную песню, я увидел, как она живет, — сказал Жуков в YouTube-шоу «Алена, блин!» — И вот она — просто реинкарнация меня в 95 году, когда человека 23 часа в сутки «прет». И он успевает отсняться в трех местах, потом поехать на студию, перелететь во Владивосток, выступить, сразу улететь обратно, перелететь в Узбекистан… И она на таком позитиве. Есть люди, которые реально кайфуют от того, что делают. У них много творчества, они молодцы, они стараются».

Певец отметил, что большинство артистов работают по принципу: записал песню, загрузил в Интернет, получил деньги и потратил их. Но все же попадаются такие работяги, как Кока, и это замечательно.

Напомним, в 2021 году у Клавы и Сергея вышел совместный сингл «Нокаут».

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