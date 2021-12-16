«Кустик топорщится, а трусы?»: Рудова в мокрой тряпице вальяжно возлежала на ступеньках «пилюлькой» кверху

Актриса из сериала «Универ. Новая общага» в купальнике-«невидимке» сверкнула своим упругим телом на пляже.

Наталья Рудова восхитила поклонников «горячим» кадром на пляже. Актриса из сериала «Универ. Новая общага» вальяжно возлежала на ступеньках в сексапильном полупрозрачном неоново-лаймовом платье-сетке. При этом поклонники пытались рассмотреть, надела ли звездная блондинка трусики. Многие посчитали, что Наталья примерила купальник-«невидимку», интимно прикрыв свой «одуванчик».

Рудова призывно грелась на солнышке, выставив свои прелести во всей красе. Фанаты подметили, что были бы не прочь заглянуть под тонкую ткань платья актрисы, тем более в такой соблазнительной позе.

«Срамота! Как будто трусы надеть забыла», «Бедра оттягивают ткань, и без того все показала», «Сексапильность этого снимка зашкаливает», «Смелая! Такие позы принимает, а если прямо с пляжа украдут??», «Любой бы влюбился в такую красотку! Просто чаровница», «Трусики-то есть?? Или прозрачное белье натянула на одуванчик?», «Кустик топорщится! А трусы??», «В таком платье сложно скрыться на пляже от любопытных глаз», «Стрекоза!» — написали фолловеры.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.