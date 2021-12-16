«Вот чем Гарика приманила! Лифчик сняла»: пассия Харламова сверкнула грудями «в бодрой стойке»

Поговаривают, что ради отношений с Екатериной Ковальчук юморист даже сел на строгую диету, решив согнать свой откормленный животик. Так, резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов боролся с хандрой и унынием после развода. По слухам, комик не хотел уходить от Кристины Асмус и пытался спасти их брак ради общей дочки Анастасии.

Причины, сломившие их отношения, теперь уже бывшие супруги не называют. Гарик быстро утешился в компании 28-летней Екатерины Ковальчук, а его экс-возлюбленная нашла себе нового ухажера. Так, по крайней мере, говорит сама Асмус.

Поклонники пристально следят за новой пассией Гарика Харламова, пытаясь понять, чем красотка из Сыктывкара сумела покорить юмориста. Многие фанаты в восторге от смелых пикантных снимков звездной красотки, на которых она позирует без лифчика. Свои упругие прелести актриса скрыла под тоненькой майкой, сверкнув «лисьими носиками» крепкой маленькой груди.

«Вот чем Гарика приманила! Лифчик сняла», «Вот так скромница», «Ба! Эти прелести заслуживают восхищения», «Харлаша такой простак с виду, а вокруг всегда девчонки красивые вьются», «Не успел с одной расстаться, тут же нашел еще помоложе», «Ой, без лифчика?? И так стоят упруго? Даже без пуш-ап», «Красотища! Смотрим прямо в глаза», «Груди в бодрой стойке», — пишут фолловеры.

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