«Эльфийский бог! Опять трусы забыла»: Бузова выпрыгнула из ванны, кривляясь, как тигрица

Ольга Бузова — королева экспрессии и экстравагантности. Поп-дива знает, как привлечь к себе внимание поклонников. И без зазрения совести использует этот прием. Экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна не стесняется оголяться на публике, демонстрируя свою кукольную фигурку.

Так, выскочив из ванной в одном махровом полотенце и с тюрбаном на голове, бывшая ведущая проекта «Дом-2» кривлялась, как тигрица, устроив соблазнительные пляски у зеркала. При этом Бузова едва не обнажила маковки крепких грудей. Еще чуть-чуть, и тряпица, которой экс-пассия Давы обмотала свои прелести, соскочила бы с бедер звездной блондинки.

«Дичь! Что за кривляния?», «Эльфийский бог! Опять трусы забыла??», «На голове тюрбан из полотенца, тело прикрыла тряпицей и пляшет», «Срамота! Пляски уставшей бабки??», «Тощая! Откормить надо», «С юмором зато! Завидуйте молча», «У нее вроде баблов немерено, а она без одежды? На шмотье экономит??», «Купите ей уже белье», «Хоть бы туникой прикрылась или халатиком», — пишут фолловеры.

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